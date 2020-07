Un si grand soleil en avance : Bilal se confie (résumé + vidéo épisode n°437 du 14 juillet 2020)

5 ( 3 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Plusieurs semaines maintenant qu’Elise et Sofia ont pour projet de faire un bébé dans votre feuilleton « Un si grand soleil ». Et alors qu’elles ont choisi de demander à Bilal, d’être le géniteur du bébé, ce dernier n’est pas très à l’aise…



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 437

Bilal essaie d’être à la hauteur pour l’insémination. Mais il est particulièrement mal à l’aise et n’ose pas le dire clairement à Elise et Sofia… Il se confie à Akim sur ce projet… Son frère est content pour lui mais Bilal lui explique qu’il ne sera pas le papa de cet enfant. Akim lui conseille d’en parler à leur mère…

Dylan et Gérald découvrent qu’un drame a eu lieu, et que la police commence à enquêter. Pendant ce temps, Emmy tente de réconforter un ami…



Annonces





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 14 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés