Audiences TV prime 9 juillet 2020 : « Taxi 4 » large leader (TF1), « This Is Us » touche le fond (M6)

Audiences TV prime 9 juillet 2020. Pas de surprise ce matin à la lecture des chiffres de l’audimat. Nette victoire de TF1 avec le film en rediffusion « Taxi 4 ». Toujours aussi dingue, le célèbre taxi marseillais a pu compter sur 3.97 millions d’inconditionnels soit 20.3% du public présent devant son poste de télévision.



Très large leadership sur le public jeune et féminin avec

✅ 31% de pda auprès des FRda-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats)

✅ 37% de pda auprès des 15-24ans

✅ 33% de pda auprès des 15-49ans



#Audiences @TF1 Le film Taxi 4 très large leader hier soir avec ✅ près de 4 millions de téléspectateurs

📌31% de pda FRda-50

📌37% de pda 15-24ans

📌33% de pda 15-49ans pic.twitter.com/mOfb8rzspK — TF1 (@TF1) July 10, 2020

Audiences TV prime 9 juillet 2020 : les autres chaînes

On retrouve ensuite le téléfilm de France 3 « Disparus ». En mode rediffusion lui aussi, et porté par Claire Borotra et Vincent Perez, il a réuni 3.08 millions de personnes pour 15.5% de part de marché.

France 2 complète le podium avec « Le grand show des duos » de Michel Drucker. Les meilleurs duos du « Grand Show » ont convaincu 1.96 million de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 11.3%.

Toujours plus bas la série de M6 « This Is Us » continue de s’enfoncer. À peine 983.000 téléspectateurs hier soir pour les deux premiers épisodes de la soirée soit seulement 5% du public présent devant son poste de télévision.

TMC complète le top 5 avec le film « Sous le même Toit »de Dominique Farrugia. Portée par Gilles Lellouche, Louise Bourgoin et Manu Payet, cette comédie a amusé 821.000 Français (pda 4.2%).

