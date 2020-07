« Jurassic Park 3 » : ce soir sur TF1 (VIDEO)

5 ( 5 )



Annonces





« Jurassic Park 3 » au programme tv du mardi 14 juillet – En ce jour de fête nationale, TF1 vous propose ce soir en prime time la rediffusion du film « Jurassic Park 3 », avec Sam Neill (Le docteur Alan Grant), William H. Macy (Paul Kirby), Tea Leoni (Amanda Kirby), Alessandro Nivola (Billy Brennan ), Trevor Morgan (Eric Kirby), Michael Jeter (Udesky).



Annonces



Annonces

À voir et/ou à revoir ce mardi soir à partir de 21h05 mais aussi en stremaing vidéo via la fonction direct de MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces





« Jurassic Park 3 » : histoire, résumé, synopsis

Huit ans se sont écoulés depuis la visite du paléontolgue Alan Grant de « Jurassic Park ». Depuis, il ne cesse de se remémorer ses rencontres aussi magiques que spectaculaires avec ces dinosaures. Selon lui, ces animaux sont encore en vie sur l’île Isla Sorna. Alan poursuit ses recherches sur l’intelligence des vélociraptors mais il manque cruellement de fonds pour approfondir le sujet. C’est alors qu’Amanda et Paul Kirby, un couple très aisé, lui proposent un pont en or s’il leur fait survoler la fameuse île. Alan accepte avant de réaliser qu’il s’agit d’un piège. En effet, les Kirby n’ont qu’une seule chose en tête : sauver leur fils, Eric, qui a disparu dans les environs. Amanda et Paul avaient absolument besoin de l’aide d’Alan : il est le seul à connaître cet endroit et ses impressionnants occupants…

Bande-annonce vidéo

Découvrez la bande-annonce du film…



Annonces





« Jurassic Park 3 » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés