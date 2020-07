Audiences TV prime lundi 13 juillet 2020 : « Camping Paradis » leader devant « Le Professionnel »

4.4 ( 9 )



Audiences TV prime lundi 13 juillet 2020. Pas de grande surprise ce matin à la lecture des chiffres de l’audimat. TF1 l’emporte avec son célèbre « Camping Paradis ». L’épisode en rediffusion d’hier soir a pu compter sur 2.81 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 15.9% sur l’ensemble du public. C’est faible mais suffisant pour être en tête, ça sent franchement les vacances…



Audiences TV prime lundi 13 juillet 2020 : les autres chaînes

Quant au film « Le Professionnel », il était diffusé sur France 3 en hommage à Ennio Morricone, il a convaincu 2.09 millions de cinéphiles (pda 11.5%).

On retrouve ensuite France 2 avec le final de la série « Mallorca ». Les deux derniers épisodes ont rassemblé 1.97 million de fidèles pour 10.7 % de part de marché.

Juste après on retrouve M6 avec le film inédit en clair « Daddy Cool » porté par Vincent Elbaz, Laurence ARNÉ, Grégory FITOUSSI. Et il a pu compter sur 1.76 million de téléspectateurs soit 9.7 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant leur petit écran. On s’attendait à mieux.



Arte complète le top 5 avec western en rediffusion « Il était une fois la révolution » vu ou revu par 1.48 million d’amateurs du genre (pda 8.7%).

