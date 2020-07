« Motive : le mobile du crime » saison 3 : dès le lundi 3 août sur France 2

5 ( 6 )



« Motive : le mobile du crime » saison 3. Comme vous le savez peut-être France 2 diffusera la suite de la saison 2 de la série « Motive : le mobile du crime » à partir de lundi prochain, , soit le 20 juillet 2020.



Et bien la bonne nouvelle c’est que France 2 va enchaîne avec la saison 3 à compter du lundi 3 août 2020.

« Motive : le mobile du crime » : c’est quoi déjà ?

« Motive » est une série dans laquelle chaque début d’épisode présente au public le tueur et sa

victime. Angie Flynn, déterminée à faire justice, enquête aux côtés du fidèle Oscar Vega, du sincère Brian Lucas et du médecin légiste, Betty Rogers. Une nouvelle recrue, l’ambitieuse et enthousiaste Wendy Sung, bouscule les relations établies, tandis qu’un nouveau chef d’équipe, Mark Cross, d’un pragmatisme à tous crins, amène Angie à revoir sa façon de travailler, et malgré elle, à faire face à un secret du passé…



À propos de cette saison 3

Dans cette troisième saison inédite 13 épisodes, nous retrouvons Angie Flynn six mois après son départ de l’Equipe de la Crime. Mais une affaire impliquant son partenaire préféré, Oscar Vega, va la persuader de reprendre du service. Au menu, treize nouvelles enquêtes, au cours desquelles les rouages complexes de ce qui pousse aux meurtres vont être savamment démontés par les enquêteurs. Au cœur de l’intrigue meurtrière, des moments-clés et de nombreux rebondissements, agissant comme des électrochocs.

Et pour bien commencer cette saison 3

Le cadavre de London, la fille du magnat de l’immobilier Neville Montgomery, est retrouvé dans une ruelle. Tout laisse à penser qu’elle est victime d’une overdose, mais le rapport de Betty Rogers, le médecin légiste, sème le doute…

« Motive : le mobile du crime » c’est aussi en replay vidéo sur France.TV.

Et la saison 3 débarque le lundi 3 Août 2020.

