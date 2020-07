Plus belle la vie : ce soir, Anémone craque devant Estelle (résumé + vidéo de l’épisode 4060 PBLV du 10 juillet 2020)

4.9 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4060 du vendredi 10 juillet 2020 – Anémone Vitreuil craque ce soir, sous les yeux d’Estelle, dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, actionnant sa boite à musique devant Jeanne, toujours dans le coma, Anémone fond en larmes…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4060

Les urgentistes n’ont rien trouvé, mais Barbara et Nathan sont toujours inquiets car Léon pleure beaucoup. Paniquée, Barbara accepte l’aide du docteur Merle, qui entend le bébé gémir au bar du Mistral. Le pédiatre trouve le mal de Léon qui n’est autre qu’une poussée dentaire. De son côté, Léo fait le portrait de l’homme qui a soi-disant massacré le vélo de Nathan. Cet homme est connu des services de police, ce qui ne rassure pas Léo…

Céline repart sans s’attarder, elle voulait juste remercier Franck d’avoir été là pour elle quand elle allait mal. De son côté, Rochat se fait éconduire par Claire, qui met les points sur les i : son cœur est pris par un autre homme. Les deux amis ruminent ensemble leurs échecs.



Clémentine plaide la cause de Vitreuil, mais Estelle refuse d’être traitée comme une esclave. Elle vient le lui dire mais tombe sur une scène émouvante où Vitreuil pleure…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4060 du 10 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

