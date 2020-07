Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul fait une déclaration à Irina (résumé + vidéo de l’épisode 4053 PBLV du 1er juillet 2020)

5 ( 3 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4053 du mercredi 1er juillet 2020 – C’est une très jolie déclaration que va faire Jean-Paul à Irina ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, malgré un premier refus, Jean-Paul ne se laisse pas abattre et demande à nouveau Irina en mariage ! Va-t-elle changer d’avis et lui dire oui ?

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4053

Barbara agit étrangement. Elle refuse de loger à la coloc et prétexte qu’elle a déjà pris une chambre au Céleste. Elle cache même sa présence à Léo. Elle paraît stressée et fuyante. Léo et les amis de Barbara s’inquiètent. Ils ont peur qu’elle ait replongé dans l’alcool. Surtout quand elle semble cacher quelque chose dans un grand sac de sport. Tous se mobilisent pour savoir de quoi il s’agit. Estelle lui fixe un rendez-vous au bar, pendant que Francesco et Nathan fouillent sa chambre au Céleste…

Luna annonce à Irina qu’elle a quitté Andrès. Tandis que cette dernière, décide, elle, de rester pour lui. Apprenant qu’Irina a demandé sa mutation au commissariat du Mistral, Boher reprend espoir. Ariane se moque de lui et pense qu’il a demandé la main d’Irina pour rivaliser avec Samia qui se marrie…



Thomas craque et balance toute la vérité à Riva. Eric conseille à Thomas d’arrêter sa quête mais ce dernier s’y refuse…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4053 du 1er juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

