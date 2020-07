Plus belle la vie en avance : Ariane en enfer (vidéo PBLV épisode n°4080)

5 ( 4 )



C’est encore une épreuve difficile qui attend Ariane vendredi prochain dans votre série de France 3 « Plus belle la vie »… En effet, alors que la veille elle a découvert le corps sans vie d’Alex, Ariane se rend à la morgue…



Elle tient à lui dire au revoir mais sur place, elle se heurte à la soeur d’Alex.



Celle-ci, sans pitié, la rembarre et lui rappelle que seule la famille a le droit d’aller le voir à la morgue !… Ariane est bouleversée alors que la soeur d’Alex la tient pour responsable de sa mort. Ariane lui rappelle qu’il aurait voulu qu’elles soient amies et elle lui répond qu’elle ne veut pas la voir à son enterrement et lui demande de partir !…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4080 de vendredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4080 du 7 août 2020

