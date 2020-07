Plus belle la vie en avance : Delphine ment à Franck (vidéo PBLV épisode n°4067)

4.7 ( 3 )



Franck et Delphine boivent un verre ensemble mardi prochain dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Ces deux là se sent rencontrés grâce à l’appli de rencontres sur laquelle ils sont inscrits et Franck pense avoir déniché la perle rare…



Mais autour d’une conversation sur la fuite, Delphine fait mine de recevoir un appel et ment à Franck.



En effet, Delphine affirme que sa mère a fait une mauvaise chute et qu’elle doit partir tout de suite. Elle plante Franck !

Un extrait de l’épisode de PBLV 4067 de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4067 du 21 juillet 2020

