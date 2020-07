Plus belle la vie en avance : un couple se forme (vidéo PBLV épisode n°4065)

5 ( 9 )



C’est un nouveau couple pour le moins surprenant et improbable qui va se former dans une semaine dans votre série marseillaise « Plus belle la vie » ! En effet, alors qu’il cherche toujours son âme soeur, Franck va faire une rencontre sur l’application Love Connected et tomber sur… Delphine Bommel !



Franck est persuadé d’avoir faire LA rencontre : une femme normale, équilibrée, et qui lui plait physiquement.



Franck rencontre Delphine place du Mistral avant de partir passer la soirée sur une paillotte sur une plage. Le courant a l’air de très bien passer entre eux…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4065 de vendredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4065 du 17 juillet 2020

