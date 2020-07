« This Is Us » du 23 juillet 2020 : final de la saison 3 ce soir sur M6

4.9 ( 8 )



« This Is Us » du 23 juillet 2020. Ce soir sur M6 les 4 derniers épisodes de la saison 3 de « This Is Us » Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et replay sur 6PLAY.



« This Is Us » du 23 juillet 2020 : vos 4 épisodes de ce soir

Saison 3 – épisode 15 : L’attente

Kate a été admise à l’hôpital après avoir perdu les eaux, mais bien avant le terme. Les Pearson s’y rendent et dans l’attente de nouvelles sur son état, la tension monte…

Saison 3 – épisode 16 : Premières fois

Tandis que Kate et Toby passent du temps avec leur fils, né il y a quelques jours et toujours en observation dans l’unité de soins intensifs, Zoe et Kevin multiplient les efforts afin de préserver leur relation. Beth et Randall s’adaptent à la nouvelle donne…



Saison 3 – épisode 17 : Randall et Beth

Le mariage de Beth et Randall menace de sombrer. Il semblerait qu’ils mènent le même combat l’un contre l’autre depuis l’université. À l’époque, leur premier rendez-vous avait été désastreux…

Saison 3 – épisode 18 : Ensemble

Rebecca aide Kate et Toby à prendre soin du petit Jack, né dans des conditions difficiles. Zoe et Kevin s’occupent de Tess et Annie. Randall et Beth se demandent comment aller de l’avant, alors que leur mariage semble dans l’impasse..

Suite et fin de la saison 3 de « This Is Us » ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY. Et dès la semaine prochaine place à la série « Les copains d’abord » !

