Un si grand soleil : Gérald balance Portel, Hugues menace Julien, ce qui vous attend vendredi 17 juillet (épisode n°440 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – L’enquête sur la mort d’Oleg bat son plein dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » et on déjà vous dire que dans l’épisode 440 du vendredi 17 juillet, les choses vont bouger grâce au précieux témoignage de Gérald Soriano !



En effet, Gérald, contre l’avis de son fils Dylan, va aller parler à la police et balancer Portel.



Il explique qu’Oleg bossait non-stop depuis trois jours et que les ouvriers ukrainiens, payés par Portel en espèces, n’avaient pratiquement pas dormi et qu’ils n’ont pas remis les pieds au chantier depuis le drame…

Un témoignage capital qui permet à Clément Becker d’avoir le soutien du procureur et de la brigade financière.



De son côté, Elizabeth prend mal sa dispute avec sa petite fille, Manon. Elle ne veut pas se laisser dicter sa conduite par sa famille et va en parler avec Julien… Mais Julien essaie encore une fois de la mettre en garde contre Hugues, en vain.

Elizabeth rapporte à Hugues sa discussion avec Julien. Il va alors attendre Julien sur le parking de L Cosmétiques et il le menace !

Rendez-vous vendredi 17 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

