« Zone Interdite » du mercredi 15 juillet 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

« Zone Interdite » du mercredi 15 juillet 2020.



Au sommaire ce soir la seconde partie de « Changer de vie : tout le monde en rêve, ils l’ont fait ! Changer de métier pour donner plus de sens à sa vie, passer plus de temps en famille ou simplement changer d’horizon, c’est le rêve que caressent huit Français sur dix. Pendant une année Ophélie Meunier et les équipes de Zone Interdite ont suivi quatre familles qui se sont lancées dans ce pari un peu fou : tout quitter pour tout recommencer.

« Zone Interdite » du mercredi 15 juillet 2020 : sommaire et reportages de ce soir

Un boulot stable dans un laboratoire pharmaceutique, une maison et deux enfants de 11 et 14 ans, Jean-Christophe et Aurore vivaient une vie tranquille en Alsace du côté de Strasbourg. Mais, à 47 ans, Jean-Christophe décide de réaliser en famille son rêve d’adolescent : faire le tour du monde et vivre sur un voilier. Ni lui ni sa femme ne savent vraiment naviguer mais c’est ensemble et soudés par leur amour qu’ils vont tout risquer : vendre leur maison pour retaper une carcasse de catamaran de seize mètres de long, quitter leur région natale et impliquer leurs ados un peu récalcitrants dans leur nouveau projet de vie. Un défi incroyable qui va nécessiter une énergie à toute épreuve.

François a vendu ses costumes de banquier et Charlotte, ses tailleurs chics. Ces trentenaires parisiens ont décidé de plaquer des jobs en or pour donner du sens à leur vie et éduquer leurs jeunes enfants dans le respect de la planète. Leur idée monter une entreprise de recyclage aux Philippines : un paradis dont les eaux sont polluées par des tonnes de plastique abandonné. Mais, avec trois enfants dont un bébé de neuf mois, l’aventure va se révéler encore plus périlleuse que prévu.



Quand un soir Grégory a décidé de postuler via Internet pour un poste à Tahiti, son épouse Vanessa n’imaginait pas que trois semaines plus tard, elle quitterait son travail de bureau à la mairie de Nantes, vendrait sa maison et partirait avec leurs deux petits garçons de 6 et 9 ans pour s’installer en Polynésie. Mais un job au paradis, c’est aussi des soucis : Grégory va devoir redresser une entreprise en difficulté et Vanessa bien décidée à lancer un business de chambre d’hôtes va découvrir que rien n’est aussi simple qu’elle se l’imaginait

.

Pas besoin de partir au bout du monde pour réaliser son rêve. Clerc de notaire en région parisienne Jessica, dévorée par son travail souffrait de ne pas voir grandir ses enfants. Un jour elle a démissionné avec en tête un projet étonnant : lancer un « cosmétruck » ! Un camion ambulant pour vendre des cosmétiques bios. Son mari Jean-Benoît l’a tout de suite soutenue mais ses parents n’en sont pas revenus. Difficile d’imaginer leur fille sérieuse et un peu timide transformée en camelot sur les marchés de campagne. Jessica va pourtant se révéler et toute la famille va se mobiliser pour l’aider à réaliser son rêve.

« Zone Interdite » c'est ce soir dès 21h05 sur M6.

