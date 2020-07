« L’amie prodigieuse » du 15 juillet 2020 : ce soir les épisodes 5 et 6

5 ( 6 )



Annonces





« L’amie prodigieuse » du 15 juillet 2020. Lancée il y a 15 jours maintenant votre nouvelle série « L’amie prodigieuse » est de retour ce soir dès 21h05 sur France 2. Attention c’est l’avant-dernière soirée. Deux épisodes au menu ce soir « Les Chaussures » et « L’Ile ». Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« L’amie prodigieuse », c’est quoi ?

Mais au fait c’est quoi « L’amie prodigieuse » ? De quoi ça parle ? Pour le savoir nous vous renvoyons à notre article de présentation de la série en cliquant ICI

« L’amie prodigieuse » du 15 juillet 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 5 – « Les Chaussures »

Alors qu’Elena est sur le point de quitter Gino, Lila crée une paire de chaussures originale et très moderne avec son frère. Leur père, cependant, n’a pas l’intention de leur faire confiance. Marcello, amoureux de Lila, réussit à gagner la confiance de Rino puis de Fernando Cerullo, et finit par demander la main de Lila.



Annonces





Episode 6 – « L’Ile »

À Ischia, Elena se heurte aux Sarratores et finit par se rapprocher de Nino, avec qui elle parvient à échanger un chaste baiser sur la plage. Mais le jour de son 15e anniversaire, Donato Sarratore, le père de Nino, se jette sur elle et lui donne un baiser passionné. Elena s’enfuit de l’île, troublée et terrifiée.

Malmenée en audience, « L’amie prodigieuse » fera t-elle mieux ce soir ? En attendant de le savoir, rendez-vous dès 21h05 sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés