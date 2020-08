Audiences télé prime 11 août 2020 : « Joséphine ange gardien » leader (TF1) devant « Si les murs pouvaient parler » (France 2)

4.9 ( 11 )



Annonces





Audiences télé prime 11 août 2020. Quelles audiences pour les programmes TV de ce mardi soir ? « Joséphine ange gardien », la série de TF1, s’impose de nouveau avec l’épisode en rediffusion “T’es ki toi ?” vu ou revu par 3 millions d’inconditionnels soit 16.3% du public présent devant son poste de télévision. Notez une part de marché de 19% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, les fameuses ménagères si chères aux annonceurs.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences télé prime 11 août 2020 : les autres chaînes

Belle seconde place pour France 2 et l’émission de Stéphane Bern « Si les murs pouvaient parler » consacrée hier soir au Palais Bourbon. 2.13 millions curieux ont répondu à l’appel soit 12.1% des téléspectateurs.

France 3 complète le podium avec la rediffusion de sa série « Innocente » avec Julie de Bona et Sagamore Stévenin dans les rôles principaux. Verdict: 2.09 millions de téléspectateurs pour les deux premiers épisodes soit 11.7% de l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl).



Annonces





Nouvelle déception pour M6 et son docu-réalité « Forces spéciales : l’expérience » dont l’épisode 2 n’a rassemblé que 1.35 million de personnes soit 7.7% de ceux qui avaient choisi de regarder la télévision hier soir malgré cette belle et chaude soirée d’été.

Une fois n’est pas coutume belle performance de 6ter avec une énième rediffusion du film « Le Gendarme se marie » avec Louis de Funès, Michel Galabru et Claude Gensac. 780.000 inconditionnels des aventures de Cruchot et de la brigade de Saint-Tropez ont répondu présents (pda 4.3%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés