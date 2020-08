Audiences TV prime 5 août : « Magnum » largement en tête (TF1)

4.6 ( 9 )



Audiences TV prime 5 août 2020. Hier soir « Magnum » faisait son grand retour sur TF1 pour la suite de la saison 2 inédite. Et c’est un retour gagnant pour Jay Hernandez ! Les deux premiers épisodes d’une soirée qui en comptait 3 ont pu compter sur 3.38 millions de fans soit 19.8% des téléspectateurs. Le charme a particulièrement opéré sur le public féminin avec près de 25% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Audiences TV prime 5 août 2020 : les autres chaînes

Soirée un brin plus difficile pour les autres chaînes. France 2 est loin derrière avec son téléfilm inédit « Les michetonneuses » avec Donia Mohamed et Pauline Parigot dans les rôles principaux. On peut dire qu’il n’a guère emballé le public avec seulement 1.84 million de curieux et 10.3% de part de marché.

France 3 complète le podium avec son magazine « Des racines et des ailes ». En mode rediffusion il nous emmenait hier soir sur les routes du Midi toulousain. Verdict : 1.77 million d’amoureux de nos belles régions françaises soit 10.8% des téléspectateurs.



M6 suit avec son magazine « Zone interdite ». Mais le thème du premier numéro n’a pas suscité d’enthousiasme particulier avec à peine 1.45 million de téléspectateurs pour 8.4% de part d’audience sur l’ensemble du public.

Comme toujours ou presque Arte complète le top 5 avec le film « Maudie » d’Aisling Walsh. Inédit en clair, il a rassemblé 691.000 cinéphiles (pda 4%)

