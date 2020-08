Plus belle la vie : ce soir, Melmont retrouvé mort (résumé + vidéo de l’épisode 4079 PBLV du 6 août 2020)

5 ( 3 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4079 du jeudi 6 août 2020 – Alex Melmont est retrouvé mort assassiné dans son cabinet ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie »… Sur place, la police découvre qu’il a reçu pas moins de neuf balles à bout portant !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4079

Ariane appelle Boher au secours. Patrick vient avec lui et ensemble, ils découvrent la scène de crime. Patrick semble étrangement affecté. Boher soutient Ariane dans la douleur. Il la ramène chez lui. Ariane veut absolument retrouver la trace d’un certain Marc Sorret. De son côté, Irina la met en garde contre son désir de vengeance. Elle devrait laisser ses collègues enquêter…

Pauline devient officiellement la mère de son enfant, et fait ses adieux à Nathan et Barbara, très émus de voir partir bébé Léon. Barbara retrouve sa place de chef au Mistral. Léo est enfin libre dans sa tête pour rappeler Nathalie. Comme il recule, Franck et Rochat le font pour lui et envoient un sms à sa place…



Théo aide Tom à envoyer son sms de rupture à Luis, puis lui confisque son portable pour la journée. De son côté, Tom a du mal à se réjouir d’une grande nouvelle pour son avenir…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4079 du 6 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

