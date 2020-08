« Motive : le mobile du crime » du 17 août : vos deux épisodes de ce soir

4.6 ( 14 )



« Motive : le mobile du crime » du 17 août 2020 – Au programme TV ce lundi soir, la suite de la saison inédite de « Motive : le mobile du crime », à suivre à partir de 21h05 sur France 2 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV



Au programme de votre soirée, les épisodes inédits « Fleur vénéneuse » et « Contagion ». Ils seront suivis d’une rediffusion de la saison 2 dès 22h30.



« Motive : le mobile du crime » du 17 août : vos épisodes inédits de ce soir

Episode 5 saison 3 « Fleur vénéneuse »

L’équipe se penche sur le meurtre d’un voleur, survenu lors du braquage à main armée d’un fourgon blindé. Son complice s’est enfui tandis qu’un convoyeur de fonds a été tué et l’autre blessé. Au cours de leurs investigations, Angie et Vega sont amenés à surveiller Ella Rollins, une modeste fleuriste et mariée avec le convoyeur rescapé, qui serait en réalité la tueuse. Dans le même temps, l’enquête clandestine d’Angie et d’Oscar sur l’affaire Neuville Montgomery est officiellement bloquée.



Episode 6 saison 3 « Contagion »

L’équipe enquête sur la mort d’un artiste de rue dont le corps a été retrouvé suspendu à un pont. La victime réalisait une fresque sur le lieu du drame. Tout porte à croire qu’il a été percuté par un poids lourd. Un détail intrigue les policiers : son matériel de peinture a été volé. Un adolescent, fan de street art, et qui a disparu depuis quelques jours, pourrait être lié à l’affaire. Dans le même temps, Betty – toujours traumatisée par son agression -refuse la main tendue de ses collègues.

« Motive : le mobile du crime » revient ce soir sur France 2 juste après « Un si grand soleil ».

