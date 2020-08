Demain nous appartient en avance : Chemsa entre la vie et la mort (résumé + vidéo épisode 742 DNA du 31 août 2020)

4.9 ( 9 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 742 du lundi 31 août 2020 – Alors que Lou, dans un acte désespéré, lui a tiré dessus, Chemsa est entre la vie et la mort ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, elle a été hospitalisée d’urgence et la balle a fait beaucoup de dégâts…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 742

Chemsa a été opérée d’urgence, la balle a fait beaucoup de dégâts. William explique à Karim qu’elle a été placée dans un coma artificiel et lui annonce que ce n’est pas certain qu’elle s’en sorte…

De son côté, Lou est rongée par le remords et souhaiterait s’excuser de son choix. Aurore, de son côté, commence à comprendre que Karim lui cache quelque chose de grave. Soraya questionne Rémy pour savoir si c’est lui qui a essayé de saboter sa relation avec Thomas. Fatigué des piques de Gabriel, Arthur prétend s’être filmé avec Sofia… sans soupçonner les répercussions que ses vantardises vont provoquer.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 742 du 31 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

