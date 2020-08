« Des racines et des ailes » du 19 août 2020 : ce soir « Sur les routes du Limousin »

4.5 ( 8 )



« Des racines et des ailes » du 19 Août 2020. En cette soirée de mercredi France 3 nous propose un numéro en rediffusion du magazine « Des racines et des ailes ». Ce soir, dans le ce cadre sa collection « Passion patrimoine », (re-découvrez « Sur les routes du Limousin ». Rendez-vous dès 21H05 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV.



« Des racines et des ailes » du 19 août 2020 : présentation, sommaire, reportages

Partez pour un voyage en Limousin, de la Creuse à la Haute Vienne en passant par la Corrèze. Ce territoire, riche en châteaux et villages médiévaux, perpétue ses traditions agricoles avec passion.

Au bord de la Dordogne, la ville de Beaulieu-sur-Dordogne possède un trésor d’architecture romane : une église du XIIe siècle que l’architecte Stefan Manciulescu restaure depuis 20 ans. Le portail sculpté et la vaste nef élancée ont déjà retrouvé toute leur beauté. L’architecte nous présente également les édifices corréziens les plus spectaculaires sur lesquels il intervient : l’étonnante co-seigneurie de Curemonte et la forteresse de Ségur-le-château.

La Corrèze possède de nombreux sites classés. De Collonges-la-Rouge au village médiéval de Corrèze, en passant par la butte de Turenne, William Armenaud, inspecteur pour le ministère de l’environnement, veille à leur protection. Aujourd’hui il travaille au classement du massif des Monédières qui borde le plateau de Millevaches. Au cœur de cet ensemble paysager d’une cinquantaine de puys, de jeunes agriculteurs perpétuent l’élevage du mouton limousin et récoltent toujours les myrtilles sauvages.



Gilles Dudognon, chef cuisinier, met à l’honneur les meilleurs produits du Limousin. Il parcourt les routes à la rencontre des agriculteurs ou artisans emblématiques de son terroir : des viticulteurs sur les coteaux de la Vézère qui font revivre un vignoble disparu, de jeunes éleveurs de veaux de Haute-Vienne et un artisan maroquinier de Saint-Junien chez qui le restaurateur fait fabriquer des tabliers en cuir.

Le haras de Pompadour est le plus beau domaine dédié au cheval en Limousin. Depuis 300 ans sur les terres de ce château du XVe siècle sont élevés les meilleurs chevaux de selle français. Florence Collette réalise l’inventaire du patrimoine équestre du Limousin. Elle nous fait découvrir les magnifiques écuries historiques. Depuis la création de la race anglo-arabe, dans ces haras, la tradition d’élevage est toujours bien vivante.

Puis direction la vallée de la Creuse, où nous découvrirons les ruines de la forteresse de Crozant et les méandres de la Creuse. Un décor magique qui a fasciné de nombreux impressionnistes dont Claude Monet qui a peint ici une série de 21 tableaux.

« Des racines et des ailes » du 19 août 2020 : vidéo bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre soirée tel que proposée lors de sa première diffusion en clair.

Envie d’en voir plus ? Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 3 pour « Des racines et des ailes »…

