« En famille : au bout de leurs rêves » : nouveau prime inédit le 1er septembre

« En famille : au bout de leurs rêves ». Vous aimez les Le Kervelec et les chiffres d’audience de la version quotidienne le prouvent. Bonne nouvelle ils reviennent en prime-time dans le cadre d’un prime inédit intitulé « Au bout de leurs rêves ». Un moyen comme un autre de tirer un trait sur cette saison, les « Scènes de ménages » reprenant leur case quotidienne dès le 24 Août.



« En famille : au bout de leurs rêves » : histoire, résumé, synopsis

C’est lors d’un simple déjeuner que tout va basculer pour la famille Le Kervelec : Jacques fait une fausse route et manque de s’étouffer. Cet événement fera prendre conscience à chacun que la vie ne tient qu’à un souffle et qu’il faut réaliser ses rêves avant qu’il ne soit trop tard… Certains auront des envies de voyage au bout du monde, d’un nouvel enfant ou encore d’ambitieux projets professionnels… Mais chez les Le Kervelec, rien n’est jamais simple et il se pourrait que même leurs rêves n’arrivent pas à s’accorder…

Dans ce prime

– Jacques va vouloir faire souffler un vent de renouveau sur son couple

– Chloé va effectuer un stage dans le cabinet du Docteur Cantalupo

– Antoine va intégrer la cuisine d’un chef étoilé

– Roxane va se poser des tas de questions sur sa relation avec Kader

– Marjorie et Jean-Pierre auront dans l’idée d’agrandir la famille, enfin surtout Marjorie

En attendant retrouvez « En famille » chaque soir dès 20h25 sur M6 et bien sûr sur 6play.



