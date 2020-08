« Grand Hôtel » : la nouvelle série évènement de TF1 dès le 3 septembre

4.6 ( 9 )



« Grand Hôtel » c’est le titre de la nouvelle série évènement de TF1 qui sera diffusée chaque jeudi soir dès le 3 septembre 2020. Secrets de famille et intrigues 5 étoiles vous permettront durant plusieurs semaines de prolonger l’été….



Au programme luxe, calme mais aussi trahisons… Et c’est Agnès Vasseur, alias Carole Bouuet, qui est à la tête du Grand Hôtel. Elégante, glaciale et autoritaire, elle est prête à tout pour préserver l’empire familial.

« Grand Hôtel » : histoire, résumé, synopsis

«Grand Hôtel» nous invite à suivre les histoires tumultueuses de plusieurs familles dont les destins sont étroitement liés. Derrière le faste et le luxe d’un établissement renommé, mystères, secrets et mensonges sont légion.



Casting

Carole Bouquet (Agnès Vasseur), Solène Hebert (Margaux Vasseur), Victor Meutelet (Anthony Pereira / Costa), Virgile Bramly (Sam Mogador), Alain-Fabien Delon (Xavier Vasseur), Marie Kremer (Sophie Vasseur), Maxence Danet-Fauvel (Will Marchand), Sara Martins (Camille), Gwendoline Hamon (Françoise Marchand), Flore Bonaventura (Hélène), Héloïse Martin (Stella Luccioni), Matthias Van Khache (Alfred de Mariese), Marie Bunel (Madame de Corson), Joseph Malerba (Jean-Pierre Luccioni), Juliet Lemonnier (Amélie Pereira), Sohée Monthieux (Chloé), Jessica Duclaux (Luciana Luccioni), India De Almeida (Eva), Melchior Lebeaut (Yohann), Juliette Bettencourt (Livia Luccioni), Philypa Phoenix (Yaël)

Avec la participation de Hippolyte Girardot (Paul Andrieux) et Bruno Solo (Benjamin Marchand)

Les personnages

Carole Bouquet – Agnès Vasseur

Agnès Vasseur règne depuis toujours sur le Grand Hôtel comme sur son clan, composé de ses trois enfants : Margaux, Sophie et Xavier. Femme de pouvoir, élégante et sophistiquée, elle est aussi crainte que désirée par les hommes. Rien de ce qui se passe au sein de son établissement ne lui échappe. Souvent autoritaire, parfois glaciale avec son personnel, elle peine à montrer le moindre signe d’affection, y compris envers ses enfants. Son cran à toute épreuve fait d’elle une femme intimidante, difficile à affronter, qui n’a de cesse de jouer aux échecs avec son entourage… En nommant Sam, son futur gendre, directeur du Grand Hôtel, elle garde ainsi la main sur le palace qu’elle dirigeait autrefois avec son époux, Gabriel, décédé cinq ans plus tôt. Désormais tournée vers l’avenir, elle a décidé de vendre l’établissement à Paul Andrieux, un «vieil ami de la famille», qui a toujours été fou d’elle…

Solène Hébert – Margaux Vasseur

Margaux Vasseur est de retour au Grand Hôtel après cinq ans d’absence. Suite à la mort de son père Gabriel, Margaux, inconsolable, avait décidé de partir étudier aux Etats-Unis. Fraîchement diplômée d’un MBA à New York, elle est de retour pour se marier avec Sam, son fiancé, actuel directeur de l’établissement. Si ses retrouvailles avec sa mère, Agnès, sont fraîches, et que ses liens avec sa sœur aînée, Sophie, se sont distendus au cours du temps, elle ne cache pas son bonheur de retrouver son «petit frère chéri», Xavier, le plus fragile de la fratrie. En apprenant que l’hôtel va être vendu sous peu, son monde s’écroule car elle est de loin celle qui est la plus attachée à ce lieu, lié à jamais à son père… Seule contre tous, elle se met alors en tête de resserrer les liens familiaux et de tout faire pour garder l’établissement. Son enthousiasme à toute épreuve suffira-t-il à déjouer les embûches qui vont se dresser sur son chemin ? Sa rencontre avec Anthony, nouvelle recrue de l’hôtel, va en tout cas bouleverser ses plans et la faire douter de ses choix…

Alain-Fabien Delon – Xavier Vasseur

Avec son regard bleu glacier, les traits doux mais déjà usés malgré ses 20 ans, Xavier semble désabusé. Enfant gâté, l’héritier de la dynastie Vasseur est surtout un jeune homme perdu qui a toujours cherché sa place entre une mère à l’emprise écrasante et deux sœurs qui semblent impuissantes à l’aider face à son addiction à l’alcool et aux stupéfiants. Manipulé par sa mère dont il dépend financièrement, Xavier se complaît dans l’oisiveté que lui confère son statut d’héritier. Arrogant et orgueilleux à ses heures, ce personnage souffre en silence, rongé par un secret qui le mine, dans une famille où les non-dits sont de mise… «Brebis galeuse du troupeau» comme il se définit lui-même, Xavier assume ses vices au grand jour et refuse toute aide extérieure. Sa noirceur et sa rage contenues masquent, en réalité, un manque de confiance en soi et une éternelle soif de reconnaissance.

Marie Kremer – Sophie Vasseur

Aînée de la famille, Sophie Vasseur voit d’un mauvais œil le retour de sa sœur, à qui elle en veut d’avoir fui après la mort de leur père, cinq ans auparavant. Malgré les efforts de sa cadette, les retrouvailles sont glaciales. Mariée à Alfred, elle est enfin enceinte de son premier enfant. Pour autant, Sophie n’a pas renoncé à l’alcool, n’hésitant pas à provoquer ses proches, à commencer par sa mère qui a le don de l’exaspérer. A la tête d’un cabinet d’architecture d’intérieur, elle souhaiterait un peu plus de considération de la part de sa belle-mère, Suzanne de Marièse, qui daigne seulement «la tolérer». Son aplomb et sa dureté font d’elle une femme qui peut s’avérer redoutable lorsqu’elle a un objectif en tête…

Virgile Bramly – Sam Mogador

Efficace, déterminé et autoritaire, Sam, actuel directeur du Grand Hôtel, s’apprête à épouser Margaux, dont il est épris depuis de longues années. Prédestiné à prendre les rênes de l’établissement, cet homme de pouvoir qui peut se montrer cassant et orgueilleux, est sincèrement amoureux de Margaux et fait tout pour la préserver, quitte à lui cacher bien des secrets… Menaçant s’il se sent en danger, il est prêt à tout pour protéger son clan. Dans le cadre de ses fonctions, Sam ne semble affecté par rien et agir «comme une machine», ce que lui reproche Margaux. Jusqu’où ira-t-il pour elle ?

Victor Meutelet – Anthony Costa

Beau garçon, sexy et ténébreux, Anthony Costa ne laisse visiblement pas la gent féminine indifférente. Ce jeune célibataire qui ne manque pas d’aplomb réussit à se faire engager du jour au lendemain comme serveur au Grand Hôtel pour élucider la disparition de sa sœur, Amélie, femme de chambre, cinq mois plus tôt. Elle est sa seule famille et il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Tour à tour désinvolte et arrogant, Anthony n’a que faire d’évoluer dans cet univers luxueux dont il se sent étranger. Pour autant, il n’est pas insensible au charme de Margaux Vasseur, qu’il ne tarde pas à rencontrer…

Hippolyte Girardot – Paul Andrieux

Homme d’affaires intraitable, fin négociateur spécialisé dans les investissements, Paul Andrieux est un «roc», comme le qualifie Agnès. Cet homme très influent, qui fut le meilleur ami de Gabriel Vasseur, est épris d’Agnès depuis de longues années. Aujourd’hui, il souhaite acquérir le palace, dont la situation financière est critique, pour «perpétrer l’histoire familiale» en laissant la direction des lieux aux Vasseur. Ce projet est loin de contenter Margaux qui déteste Andrieux. En effet, elle le tient encore responsable de la disparition de son père car il le harcelait pour une sombre histoire de dettes. Pourtant, même s’ils étaient concurrents, Andrieux jure qu’ils sont toujours restés proches. Manipulateur à ses heures, Andrieux place ses pièces comme sur un échiquier et aime plus que tout jouer sur la détresse des gens. Seule Agnès qui «l’hypnotise» semble avoir une emprise sur lui. Jusqu’à quand ?

Bruno Solo – Benjamin

Benjamin est le concierge du Grand Hôtel. Rien n’échappe à ce fin observateur, au service des Vasseur depuis de longues années. Attentif au moindre désir de ses clients fortunés, il est aux petits soins avec chacun d’entre eux et veille à ce que le service soit à la hauteur de la réputation du mythique palace. Marié à Françoise, la gouvernante générale de l’établissement, il est le père de Will. Il voit d’un mauvais œil la relation de son fils avec Hélène, une femme de chambre, qu’il pense intéressée.

Gwendoline Hamon – Françoise

La gouvernante générale du Grand Hôtel est l’épouse de Benjamin et la mère de Will. Personnage incontournable, elle gère d’une main de maître le planning chargé des femmes de chambre. Soucieuse de chaque détail, elle s’assure que chaque requête en chambre de ses clients soit exécutée. Pragmatique, froide, parfois distante, Françoise a une forte personnalité et ne se laisse pas intimider. Elle n’en demeure pas moins une mère à l’écoute de son fils, Will, qui travaille à ses côtés. Elle est également restée proche de Margaux, dont elle s’est beaucoup occupée lorsqu’elle était petite. A son retour, Françoise retrouve un lien quasi maternel avec elle, ce qui permet à la jeune femme de s’appuyer sur une épaule réconfortante lorsque les épreuves s’accumulent.

Maxence Danet-Fauvel – Will

Fils de Françoise et Benjamin, Will a vécu toute son enfance au Grand Hôtel et après des études dans l’hôtellerie, il travaille désormais aux côtés de ses parents. Il est resté proche de Margaux, pour laquelle il éprouve une vraie tendresse même s’il doit faire la part des choses entre son métier de groom et ses souvenirs d’enfant avec les Vasseur. En couple avec Hélène, il n’ose pas avouer sa relation amoureuse à ses parents. Il se lie très vite avec Anthony, pour lequel il éprouve une vraie empathie.

Flore Bonaventura – Hélène

Femme de chambre, Hélène est la petite amie de Will. Sous les ordres de Françoise, elle a du mal à supporter son autorité. Elle souhaiterait que Will s’impose plus et assume sa relation au grand jour avec elle auprès de ses parents. Belle et ambitieuse, Hélène aspire sûrement à une autre vie, mais elle est consciente que cela ne sera pas facile…

Matthias Van Khache – Alfred

La quarantaine classique et discrète, Alfred est le mari de Sophie Vasseur. Très amoureux de sa femme et pressé d’être papa, il mène aussi une double vie que tolère Sophie, avec laquelle il a certains petits arrangements… Tout comme Sophie, il souffre de l’omniprésence de sa mère, Suzanne de Marièse, qui a toujours une emprise sur lui. Proche de Sam, dont il s’apprête à devenir le beau-frère, il essaie tant bien que mal de mener une vie normale dans ce microcosme pesant.

Anny Duperey – Suzanne de Marièse

Amie de longue date de la famille Vasseur, Suzanne de Marièse est l’une des riches habituées du Grand Hôtel. Son fils unique, Alfred, a épousé Sophie Vasseur et elle s’apprête à être grand-mère. Elle aurait visiblement rêvé d’une autre belle-fille, mais elle semble avoir accepté la situation. En revanche, une grande complicité la lie à Margaux depuis toujours et la jeune femme n’hésite pas à se confier à elle.

Sara Martins – Camille Sargas

Capitaine de police, Camille Sargas est amenée à s’intéresser de plus près au Grand Hôtel et à la famille Vasseur… La discrétion n’est pas son point fort et elle se heurte très vite à Agnès, qui la toise et coopère difficilement. Têtue et obstinée, elle n’hésite pas à pousser ses suspects dans leurs retranchements. Tout laisse à penser qu’un lien l’unit de près ou de loin avec le Grand Hôtel, mais lequel ? Et surtout, pourquoi déteste-t-elle autant les Vasseur ?

Nicolas Wanczycki – Marc Valski

Lieutenant de police, Marc vient de la brigade financière. Il fait équipe avec Camille. Ses états de service sont excellents et il paraît irréprochable. Marié et père d’une fille, Marc exerce son métier avec rigueur et ténacité. Il se pose des questions sur l’acharnement de sa partenaire, Camille, à l’égard des Vasseur…

