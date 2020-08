Un si grand soleil en avance : Claire attirée par Joshua ? (résumé + vidéo épisode n°455 du 11 août 2020)

5 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Et si Claire était finalement attirée par le nouveau médecin de l’hôpital dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? En effet, elle ne parle plus que de lui et ce soir, même Florent remarque que Joshua ne la laisse pas indifférente…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 455

Claire est à l’appartement avec Florent et elle parle encore une fois de son nouveau collègue… Claire explique à Florent qu’elle n’arrive pas à cerner Joshua, qui harcèle un collègue infirmier alors qu’il a aussi su se montrer charmant avec elle. Et elle doit bien reconnaitre que les patients adorent Joshua ! Florent remarque qu’il ne la laisse pas indifférente et lui rappelle qu’au début lui aussi l’énervait…

Et alors que Mo est persuadée qu’on lui cache quelque chose de grave, Eliott prendra-t-il la bonne décision ?



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 11 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

