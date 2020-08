EXCLU Plus belle la vie : de nouveaux suspects, César amoureux, plusieurs départs (infos PBLV )

4.9 ( 9 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 11 septembre L’enquête sur la mort de Melmont n’est décidément pas prête de s’achever dans votre série quotidienne « Plus belle la vie » ! En effet, si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment puisque comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que l’enquête va prendre une nouvelle tournure !

En effet, si Patrick va finalement être innocenté en révélant son nouvel alibi, Karim Fedala va ensuite être soupçonné d’avoir tué Alex Melmont… Avant que ce soit finalement Laetitia Belesta ! Et au fil des découvertes qu’elle fait, Ariane change de regard sur Alex… Elle a l’impression de ne pas l’avoir réellement connu et n’est plus intéressée par la recherche de son meurtrier.



Plusieurs habitants vont quitter définitivement le Mistral : Mila, Tom, mais aussi Clément et Antoine !

Et alors que Barbara va tomber amoureux de Chris, un homme marié, elle va dans le même temps se rapprocher de César chez GTS… Et petit à petit, César va tomber amoureux de Barbara ! Il s’agira alors d’un triangle amoureux puisque Helena, la femme de Chris, va flirter avec César !

Une nouvelle famille va débarquer au Mistral. Sophie, une amie de Roland, est victime de son mari violent et se réfugie au Mistral avec ses deux enfants. Roland les héberge chez Gabriel et Thomas, partis quelques semaines.

