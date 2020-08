« Les Marseillais contre le reste du monde » : nouvelle saison inédite dès le 31 août

4.9 ( 8 )



« Les Marseillais contre le reste du monde » : c’est reparti. Dès le 31 août 2020, découvrez la nouvelle saison inédite chaque soir de la semaine dès 18h50 sur W9 et 6play pour voir ou revoir les épisodes en replay.



Depuis cinq ans, la grande famille des Marseillais et celle du Reste du Monde se défient sans relâche dans une compétition électrique avec un seul objectif en tête : gagner !

Bilan : 4 victoires pour les Marseillais et seulement 1 pour le Reste du Monde… De fait, cette année pour le Reste du Monde, c’est une question d’honneur : tous arrivent surmotivés et l’heure de la vengeance a sonné ! Mais attention, les Marseillais sont eux aussi plus en forme que jamais !

Entre amour, amitié et trahison, jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires… Que les meilleurs gagnent !



« Les Marseillais contre le reste du monde » : dans la famille des Marseillais

Julien, Jessica, Victoria, Carla, Benjamin, Greg, Maeva, Océane, Thibault, Paga, Kevin, Eloïse, Nacca…

Le saviez-vous ?

L’année dernière « Les Marseillais vs le Reste du Monde » a signé sa meilleure saison historique auprès de l’ensemble du public et des Femmes Responsables Des Achats de moins de 50 ans.

En moyenne, en audience consolidée, le programme a rassemblé 800 000 téléspectateurs, avec 3.8% de part d’audience 4+ et 8.8% de part d’audience sur les FRDA de moins de 50.

A J+7, l’audience de cette saison sur les 4 écrans était de 1.1M° de téléspectateurs.

Cet excellent bilan a permis à W9 de se classer 3ème chaîne nationale auprès des moins de 35 ans (12% de part d’audience) et leader auprès des FRDA de moins de 50 ans (8.8% de part d’audience) sur l’ensemble de la saison.

« Les Marseillais contre le reste du monde » dès le 31 août sur W9.

