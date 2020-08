Ce soir à la télé : lancement de Koh-Lanta, les 4 Terres (VIDEO)

4.8 ( 10 )



Koh-Lanta les 4 Terrs au programme TV de ce vendredi 28 août 2020 – Ce soir à la télé, Denis Brogniart, vous donne rendez-vous à 21h05 sur TF1 pour suivre le lancement de « Koh-Lanta, les 4 Terres ». Près de trois mois après la finale de « Koh-Lanta l’île des héros » et le sacre de Naoil, ils ont 24 nouveaux aventuriers à tenter l’aventure, toujours aux Fidji.



A suivre également en live streaming et en replay sur myTF1.



Les 4 terres : 4 équipes prêtes à défendre leur région

C’est loin, très loin de la France, dans un archipel idyllique des Fidji, en tout cas en apparence, que 24 aventuriers sont venus s’affronter. Ils ne le savent pas mais ils vont représenter leur région… leur Terre ! Pour la première fois dans l’histoire du jeu, ce sont 4 équipes qui s’affronteront : La première équipe représente le Nord, la deuxième le Sud, la troisième l’Est et la quatrième, l’Ouest. Dès le départ de cette nouvelle saison, les aventuriers partageront instinctivement une culture et un attachement fort ! Chaque région aura à cœur de porter haut ses couleurs et ses valeurs. Les points en commun, seront-ils des atouts ? La cohésion sera-t-elle évidente pour tous ? Ou les difficultés auront-elles raison de l’esprit de corps ? En tout cas, la compétition n’en sera que plus grande, et les épreuves que plus disputées avec des finishs à la corde et des retournements de situation jusqu’à la dernière seconde ! Mais forcément, cette unité donnera des choix d’élimination que plus douloureux.

D’autant plus, que la complicité si immédiate entre ces naufragés qui partagent déjà tant, sera mise à rude épreuve avec une nouveauté cette saison : l’îlot de l’exil.

L’îlot de l’exil : le cauchemar des aventuriers

Très hostile et à éviter à tout prix par les aventuriers, cet Ilot porte bien son nom : sur ce petit caillou au milieu du Pacifique, il n’y a… Rien. Cette saison l’équipe qui arrivera dernière sur un jeu de confort devra passer 24 heures sur cet Ilot balayé par les vents, sans aucune ressource où les conditions sont d’une précarité absolue. Faire un passage sur l’ilot de l’exil, affaiblira-t-il les aventuriers ou cela les galvanisera afin qu’ils n’aient plus jamais à y retourner ?



Ce qui est sûr, c’est que ces 24 nouveaux aventuriers de Koh-Lanta vont se battre pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs régions. Nord, Sud, Est, Ouest, qui se surpassera le plus pour sa région de France ?4 tribus, 24 aventuriers mais, à la fin, il n’en restera qu’un !

VIDEO Koh-Lanta les 4 Terres – les premières minutes





