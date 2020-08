« La Garçonne » : Laura Smet évoque la série évènement de France 2 (interview)

4.6 ( 11 )



Annonces





« La Garçonne » est l’une des séries évènement de cette rentrée 2020/2021. Elle est portéepar Laura Smet (Louise Kerlac), Gregory Fitoussi (Roman Ketoff), Tom Hygreck (Antoine Kerlac), Clement Aubert (Max), Aurelien Recoing (Pardieu), Lilly-Fleur Pointeau (Lydia) & Jérome Deschamps (Docteur Paul), Noémie Kocher (Madame Vandel), Aladin Reibel (Monsieur Vandel).



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« La Garçonne » : histoire, résumé, synopsis

Dans le Paris des Années folles, Louise Kerlac est témoin du meurtre d’un proche, commis par des agents de l’Etat. Pour échapper au pire, elle doit disparaître.

Convaincue que c’est au sein de la police qu’elle va trouver la meilleure planque et le moyen de se disculper, elle se travestit et prend l’identité de son frère jumeau, brisé par la guerre. Elle entre alors à la « Criminelle » à sa place ! Un monde interdit aux femmes et son rêve de toujours…

La disparition d’une série de jeunes modèles qui posaient pour les peintres de Montparnasse va l’entraîner dans le monde de la fête et de la nuit, mais aussi la confronter à la part d’ombre de son jumeau tant aimé. La guerre a-t-elle pu en faire le monstre pervers que les preuves semblent désigner ?



Annonces





Et peut-elle se rapprocher de Roman Ketoff, un séduisant journaliste franc-tireur, sans mettre en danger le secret de sa double identité ?

Teaser vidéo

Découvrez-en de premières images…

L’interview de Laura Smet

Principale héroïne, Laura Smet évoque son personnage, à savoir celui de Louise Kerlac. Une interview réalisée et montée par Béatrice Dupas-Cantet, Anne-Laure Fournier et Christophe Kechroud.

Pour mémoire « La Garçonne » débarque sur France 2 dès le Lundi 31 août à 21h05.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés