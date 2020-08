Pierre-Jean Chalençon dézingue Caroline Margeridon qui lui répond !

4.6 ( 9 )

Rien ne va plus entre Pierre-Jean Chalençon, qui a quitté l’émission de France 2 « Affaire conclue » et Caroline Margeridon qui continue d’y officier. Et comme vous allez très vite le constater, on est désormais très très loin de cette belle image, celle d’une grande famille qui prend plaisir à se retrouver et à travailler ensemble.



Pierre-Jean Chalençon dézingue Caroline Margeridon

Et c’est sur Instagram que Pierre-Jean Chalençon a lancé les hostilités. Et c’est en réponse à un commentaire publié à la suite d’une vidéo, que ce dernier s’en ait pris à son ancienne collègue de travail.

« Je regardais Affaire conclue pour vous ! Je ne sais pas si je suivrai l’émission à la rentrée ! (Peut-être pour Caroline Margeridon que j’apprécie également) » a ainsi écrit l’un de ses admirateurs.

« J’ai plus de ses news !!! La bonne copine !! Lol… » a d’abord répondu Pierre-Jean Chalençon.



Puis, après que l’internaute ait renchéri en rajoutant « Les rats quittent le navire ?? », l’ancien acheteur de l’émission s’est lâché en lui rétorquant : « C’est le contraire. Les vrais amis 99% et des nouveaux amis… Mais il y a les ringards et les cafards… Ça permet de nettoyer !!! »

Caroline Margeridon lui répond

Et la réponse ne sait pas faite attendre. Au site de Jean-Marc Morandini, elle n’y est pas allée avec le dos de la cuillère.

« Je suis vraiment choqué par les mots et les insultes de Pierre-Jean (…) J’ai découvert dans le même temps qu’il s’amusait à m’insulter auprès de mes amis intimes allant même jusqu’à me traiter de salope ou de pute ! » a t-elle déclaré.

Puis de s’interroger sur les messages privés plutôt sympathiques qu’il lui adresserait dans le même temps, à elle et à son compagnon. Et de conclure par ces mots : « Ce type de comportement me donne vraiment envie de vomir »…

Enfin, et pour terminer, notez que Pierre-Jean Chalençon a déclaré, en réponse à une publiciation du site Toutelatele.com, que ce tweet ne lui était pas adressé et qu’il n’avait de toute façon aucun regret sur cette pseudo amitié.

« La pauvre Caroline ne sait même pas lire un tweet … qui ne lui est même pas adressé… c’est grave ..!!!!! 🙏🙏🙏🙏 … pas de regret sur sa pseudo amitié … au suivant .. »

La pauvre Caroline ne sait même pas lire un tweet … qui ne lui est même pas adressé… c’est grave ..!!!!! 🙏🙏🙏🙏🙏… pas de regret sur ça pseudo amitié … au suivant … 🧹 — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) August 12, 2020

Bref difficile d’imaginer que ces deux-là puissent se rabibocher un jour…

