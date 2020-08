Plus belle la vie : ce soir, une nouvelle prof débarque (résumé + vidéo de l’épisode 4083 PBLV du 12 août 2020)

5 ( 4 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4083 du mercredi 12 août 2020 – Un nouveau personnage fait son apparition ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il s’agit d’une prof un peu particulière que Blanche présente à Claire…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4083

Patrick s’est enfoncé dans son mensonge, déstabilisé par ses problèmes personnels. Il dit à Revel qu’au moment du meurtre il dormait seul chez lui. Kevin annonce à Emilie que Patrick est en garde à vue et qu’il n’a pas d’alibi. Au commissariat, un témoin reconnait Patrick comme l’agresseur du psy, le jour de sa mort. Patrick avoue pour l’agression en plaidant que Melmont a influencé Babeth jusqu’au divorce. Pour Boher, Patrick a un sérieux mobile…

Coralie angoisse que Théo rate son bac et qu’elle reste son professeur. L’enjeu est de taille pour le couple. Théo pousse Antoine à rappeler Clément qui s’inquiète et demande des nouvelles du bac. Antoine parle à son père du reportage sur sa transition, mais ce dernier se braque et ne fait qu’envenimer la situation…



Claire se confie sur son mal-être. Blanche lui présente son coach de strip-tease Burlesque, Lila. Pendant le cours, Claire parvient à se détendre et à s’assumer…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4083 du 12 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

