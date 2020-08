Plus belle la vie : ce soir, Ariane veut parler à Laetitia (résumé + vidéo de l’épisode 4094 PBLV du 27 août 2020)

4.6 ( 12 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4094 du jeudi 27 août 2020 – Ariane veut parler à Laetitia Belesta ce

soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». Elle veut comprendre ce qui s’est passé entre elle et Melmont, mais elle se heurte à Kévin qui fait barrière…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4094

Ariane se pose beaucoup de question sur l’homme qu’elle a aimé. Elle se souvient d’une méthode de thérapie peu conventionnel que Melmont employait, celui d’expérimenter des choses limites pour voir la réaction des patients. Karim ne peut pardonner à Alison et Abdel se retrouve dans une position intenable entre son père et sa petite amie. De son côté, Elsa demande à Abdel de s’occuper de Billal et Nisma quand elle sera en prison…

Barbara a passé la nuit avec Chris à la coloc. Façon “Top Chef”, Helena va départager Francesco et Barbara pour le poste. Pendant la préparation, tous les coups bas sont permis. Barbara a dû improviser la recette et est félicitée pour sa créativité…



Annonces





Claire avoue à Léa et Blanche qu’elle veut conquérir Léo. Léa compte bien l’aider en invitant Léo à leur futur spectacle….

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4094 du 27 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés