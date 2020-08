Plus belle la vie : ce soir, Luis en larmes (résumé + vidéo de l’épisode 4080 PBLV du 7 août 2020)

5 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4080 du vendredi 7 août 2020 – Tom va quitter définitivement Luis ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Et si au début Luis prend son annonce à la légère, il finit par comprendre qu’il a perdu Tom et se met à pleurer…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4080

Boher interroge Thomas sur le motif de ses consultations. Thomas qui n’a aucun alibi, s’inquiète. Riva essaye de le rassurer. De son côté, Léa est témoin de la tension dans le couple de Babeth et Patrick. Malgré le drame, Isabelle continue à cracher son venin contre Ariane. Cette dernière cherche à voir le juge qui s’est occupé de Marc Sorret. Apprenant que Sorret est sorti de prison, Patrick a peur qu’elle cherche à se venger…

Francesco s’inquiète du fait qu’Estelle ait promis de s’occuper de Jeanne. Vitreuil, placée en détention préventive, appréhende et stresse dans sa cellule. Pendant ce temps, au chevet de Jeanne, Estelle et Mila constatent qu’elle a bougé la main. C’est une excellente nouvelle qu’Estelle apprend à Vitreuil, et qui l’aidera à supporter sa nouvelle condition…



A quelques jours du bac, Théo panique jusqu’à la crise d’angoisse. Coralie découvre la pression qu’il se met pour leur couple…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4080 du 7 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

