Plus belle la vie : ce soir, un personnage s’en va ! (résumé + vidéo de l’épisode 4092 PBLV du 25 août 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4092 du mardi 25 août 2020 – Un personnage principal annonce son départ ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, alors que César l’interroge chez GTS, Clément Bommel lui annonce qu’il s’en va définitivement ! Il quitte Marseille et l’entreprise.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4092

Boher réussit à faire craquer Alison. Elle lui explique qu’elle se confiait à son psy et que c’est Melmont qui lui a demandé de creuser la piste sur l’origine de sa greffe. Elle a fouillé dans les affaires des Fedala et trouvé les informations prouvant un trafic d’organes. Elle a tout raconté à Melmont. Quand elle a su que Melmont filmait ses patients elle a voulu récupérer les preuves accablant la famille Fedala. Elsa est alors arrêtée, elle avoue le trafic d’organes mais nie avoir tué Melmont…

Clément annonce sa démission à César, il a besoin de se libérer pour sa vie personnelle. Il avoue à Coralie qu’il est rongé par cet amour qu’il lui porte toujours. De la même manière il vient parler à Antoine et lui tend les clefs d’un studio à Paris où il pourra continuer sa transition, et s’il souhaite, son père sera à ses côtés…



Léa traverse une mauvaise période, et ce groupe de danse est une échappatoire. Estelle qui assiste à une chorégraphie, leur demande si elles peuvent faire un spectacle…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4092 du 25 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

