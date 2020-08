Plus belle la vie en avance : Ariane apprend une info capitale (vidéo PBLV épisode n°4083)

4.5 ( 8 )



C’est une info capitale qu’Ariane va apprendre mercredi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’elle dort chez Jean-Paul et qu’elle a pris des calmants, Irina pense qu’Ariane dort…



Mais en réalité, Ariane surprend une conversation qu’elle n’aurait jamais du entendre !…



Ariane entend Irina et Jean-Paul parler de Patrick et du fait que c’est lui qui a agressé Alex Melmont le jour du meurtre. Jean-Paul affirme que Patrick n’a pas d’alibi et un sérieux mobile puisqu’il tenait Melmont pour responsable de son divorce… Et Patrick a entravé l’enquête…

Ariane va-t-elle chercher à venger Alex et s’en prendre à Patrick ?



Un extrait de l’épisode de PBLV 4083 de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4083 du 12 août 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Patrick en garde à vue, un divorce, Franck apprend la vérité (infos PBLV ) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

