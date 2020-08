Surprise dans « Plus belle la vie » : un numéro de strip-tease burlesque dès le 7 septembre

4.6 ( 10 )



Surprise dans « Plus belle la vie ». Jusqu’au 10 septembre votre série « Plus belle la vie » propose à ses fans une histoire feelgood et 100 % féminine, axée sur la thématique de l’acceptation de son corps, dont le point d’orgue sera un spectacle de strip-tease burlesque interprété par Cécilia Hornus, Fabienne Carat, Annie Grégorio et Marie Hennerez.



Surprise dans « Plus belle la vie » : du 7 au 11 septembre

Sous fond de légèreté, ce spectacle de chorégraphique burlesque, qui se déroulera lors de la semaine du 7 au 11 septembre, a pour but de sensibiliser le téléspectateur au cancer du sein, sous l’angle de la reconstruction physique et psychologique.

Plus belle la vie reste ainsi dans ses fondamentaux : la proximité avec son public, la vie quotidienne des citoyens, la solidarité, l’entraide, l’amitié.

« Plus belle la vie », associé à Ruban Rose

Cette histoire, installée dans l’univers du burlesque, a été réalisée en partenariat avec l’association Ruban Rose, dont Cécilia Hornus est la marraine depuis dix ans. C’est la première fois qu’un programme de création s’empare de ce sujet complexe, douloureux pour de nombreuses femmes. Afin de mieux diffuser l’information, les auteurs de Plus belle la vie ont parié sur une histoire feelgood pour toucher le plus grand nombre possible — et pas seulement les femmes !



L’association Ruban Rose

Créée en France en 1994, cette association est dotée d’une double mission : sensibiliser le plus grand nombre à travers une campagne annuelle d’information — c’est le célèbre « mois d’octobre rose » — et récolter des fonds tout au long de l’année pour soutenir la recherche. Pour plus d’information : www.cancerdusein.org

Résumé de l’histoire

Bien décidée à se reprendre en main, encouragée par Blanche, Claire s’inscrit avec elle au cours de strip-tease burlesque encadré par Lila, une professeur de danse guérie du cancer du sein. Elles tentent de convaincre Emilie de se joindre à elle afin de finaliser leur numéro de cabaret. En effet, elles ont besoin de sa jeunesse et de sa fraîcheur pour attirer le chaland. Léa, piquée au vif qu’elles n’aient pas pensé à elle, s’inscrit d’office. Son numéro séduit tout le monde, et en particulier Blanche et Claire qui l’intègrent dans leur groupe. Elles se prennent vite au jeu et décident de répéter chez l’une ou chez l’autre. Une amitié se noue entre ces trois drôles de dames. Estelle, venue à l’une de leurs répétitions, est conquise et les engage pour la soirée d’enterrement de vie de jeune fille de Samia. Elles sont bien décidées à la faire participer à leur spectacle. Que va-t-il se passer ensuite sur la place du Mistral ?

« Plus belle la vie » c’est tous les soirs, du lundi au vendredi dès 20h20 sur France 3, et bien sûr en replay sur france.Tv

