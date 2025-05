« Qui veut gagner des millions ? » : quels gains remportés pour chaque association ? (24 mai 2025)

Publicité





« Qui veut gagner des millions ? », les gains du 24 mai 2025 – Arthur présentait ce samedi soir un numéro inédit de TF1 du jeu « Qui Veut Gagner des Millions ? ».





Quels gains ont remporté les équipes de célébrités pour les associations ? On vous dit tout !







« Qui veut gagner des millions ? » , équipes et gains

– Gérard Jugnot et Philippe Lacheau 24.000 euros pour Rire Médecin

– Baptiste Lecaplain et Kyan Khojandi 24.000 euros pour Un Cadeau pour la Vie

– Nolwenn Leroy et Laurent Baffie 36.000 euros pour la Fondation pour le Logement des Défavorisés

– Vincent Dedienne et Michel Denisot 36.000 euros pour ADAPEI 36

– Sophia Aram et Dominique Farrugia 24.000 euros pour France Sclérose en plaques

Le replay

Si vous avez manqué ce numéro, rendez-vous sur TF1+ pour le replay.



