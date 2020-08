« Roches noires » puis « Le vagabond de la Baie de Somme » ce soir sur France 3

4.6 ( 15 )



Annonces





« Roches noires » puis « « Le vagabond de la Baie de Somme » », voilà le programme télé de votre soirée de ce samedi 7 août 2020 sur France 3. Une soirée dédiée aux amateurs d’enquêtes policières… À suivre dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming gratuit sur France.TV



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Roches noires »

A commencer par « Roches noires » de Laurent DUSSAUX avec Grégori DERANGERE, Flore BONAVENTURA et Jérôme ANGER.

Synopsis : Lisa court sur les chemins de montagne depuis des mois et depuis la séparation difficile avec son mari. Elle est venue abriter son chagrin à « Roches noires », un petit village de quelques centaines d’habitants ou elle a grandi avec son père, un ancien gendarme. C’est lors d’une de ses sorties que Laura va découvrir le corps du petit Guillain, disparu 20 ans plus tôt et merveilleusement bien conservé par les glaciers. À l’époque, un homme a été arrêté, mais le corps du garçonnet jamais retrouvé. Le capitaine Beauregard, chargé de l’enquête, comprend très vite que » Roches noires » est une terre de secret..



Annonces





« Le vagabond de la Baie de Somme »

de Claude-Michel Rome avec Sonia Rolland, Jérôme Robart, François Feroleto, Charlotte Kady, Steve Driesen, Lionnel Astier, Gérald Laroche, Frédéric Van Den Driessche

Le corps non-identifié d’un SDF est retrouvé sur une dune de la Baie de Somme. L’homme a été tué d’une balle de fusil de chasse, tirée dans le dos. S’agit-il d’un accident ? D’un homicide dissimulé ? La brigade locale de gendarmerie est en charge de l’affaire, sous la direction de la substitut Aurore Debac. Pour enquêter sur la mort du vagabond de la Baie de Somme, Aurore s’appuie sur l’opiniâtreté de Paul Beaujour, un major de la gendarmerie aux méthodes hors normes, en poste depuis peu et qui ne connaît rien aux codes de la région. Les deux enquêteurs tentent de recueillir des témoignages utiles…

« Roches noires » puis « Le vagabond de la Baie de Somme » c’est ce soir sur France 3 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

Liens sponsorisés