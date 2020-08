Un si grand soleil en avance : Anissa et Antonin se rapprochent (résumé + vidéo épisode n°464 du 24 août 2020)

4.8 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode –Il y a du rapprochement dans l’air ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, Antonin et Anissa vont se rapprocher et partager un joli moment ensemble…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 464

Anissa et Antonin se rapprochent. Ils ont fait du cerf-volant sur la plage et Anissa propose à Antonin de venir boire un verre avec Manon, Arthur et Inès. Antonin, qui pense encore beaucoup à Léa, refuse… Anissa semble sous le charme d’Antonin.

Et alors que Claire semble ne plus contrôler ses pulsions, Mo s’inquiète de plus en plus pour Inès. Quant à Joshua, son comportement est des plus alarmants…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 24 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

