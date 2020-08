Un si grand soleil en avance : un nouveau médecin débarque (résumé + vidéo épisode n°450 du 4 août 2020)

4.2 ( 5 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est un tout nouveau médecin qui débarque à l’hôpital de Montpellier ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ! Et on peut dire que le courant ne va pas passer avec Claire Estrella…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 450

Claire fait la connaissance du nouveau médecin fraichement débarqué à l’hôpital Montpellier. Il s’agit du Docteur Maury et il n’est autre que le frère de Mo. Mais Claire n’apprécie pas du tout ce nouveau, qui lui fait une leçon de morale au sujet d’un patient dont on n’a pas su soulager la douleur… En effet, sans se présenter, il reproche à Claire que le patient ait du appeler l’infirmière de garde par trois fois durant la nuit pour qu’on le soulage.

De son côté, Eliott mène sa propre enquête pour y voir plus clair. Quant à Emmy, elle reprend contact avec une vieille connaissance…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 4 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

