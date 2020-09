Audiences TV access 3 septembre 2020 : « N’oubliez pas les paroles » sur le fil avec « DNA », « Quotidien » en baisse, « TPMP en hausse »

4.8 ( 6 )



Audiences TV access 3 septembre 2020. Petit point sur les audiences access de la veille au soir. Dopée par la parcours de Valérie, le jeu « N’oubliez pas les paroles » reprend la tête avant 20 heures, enfin en nombre de téléspectateurs. Il faut dire que Valérie a désormais 121.000 euros dans sa cagnotte et pourrait bien se qualifier pour les prochains masters. Un très beau parcours donc qui a convaincu 3.04 millions de personnes pour 17.7% de part de marché.



Notez que Nagui a de nouveau précisé que les prochains masters compteraient bien plus de maestros que d’habitude. En clair il n’y aura pas que les 16 meilleurs du classement…

On retrouve ensuite TF1 et son feuilleton « Demain nous appartient » dont l’épisode du jour a réuni 3.01 millions de fans soit 17.9% du public présent devant son poste de télévision.



Quant à l’édition nationale du 19.20 elle a informé 2.67 millions de Français (pda 14.9%).

Sur M6, l’émission de cuisine quotidienne « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac« est encore en baisse et au plus bas avec seulement 1.19 million de fidèles (pda 83%)

Les talks

Du côté des talks, « Quotidien » est en baisse alors que « TPMP » est en hausse.

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 803.000 téléspectateurs (pda 4.4%)

✔️ Deuxième partie : 1.48 millions de téléspectateurs (pda 6.6%)

« TPMP » (C8)

✔️ Première partie : 478.000 téléspectateurs (pda 3.3%)

✔️ Deuxième partie : 728.000 téléspectateurs (pda 3.5%)

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 964.000 téléspectateurs (pda 5.9%)

✔️ C à vous, la suite : 312.000 téléspectateurs (pda 1.5%)

Audiences TV access 3 septembre 2020 : l’après 20 heures hors JT

Voici d’autres chiffres de l’après 20 heures mais hors JT !

Et on commence par le jeu de Cyril Hanouna « À prendre à ou laisser » qui le jeudi soir n’est plus vraiment un programme de l’access puisqu’il commence plus tard et se termine à plus de 22 heures. Hier soir 695 000 téléspectateurs et 3.2% de pda.

Du côté des fictions quotidiennes

✔️ « Un si grand soleil« est encore une fois leader. Le feuilleton de France 2 a réuni 3.70 millions de fans (pda 16.2%)

✔️ Les « Scènes de ménages » de M6 affichent 3.48 millions de fidèles (pda 15.3%). C’est faible pour nos 5 couples.

✔️ La série de France 3 « Plus belle la vie« a pu compter sur 2.82 millions de fans (pda 14.9%)

Enfin du côté de la télé-réalité, c’est en hausse pour « Les Marseillais vs le reste du monde » sur W9, qui ont réuni 772.000 inconditionnels (pda 3.6%).

