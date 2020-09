« Tous en cuisine » du jeudi 3 septembre 2020 : la liste des ingrédients pour les recettes de ce soir avec Cyril Lignac

4.1 ( 9 )



Annonces





« Tous en cuisine », ingrédients pour les recettes du jeudi 3 septembre 2020 – Qu’aller vous cuisiner ce soir devant l’émission quotidienne de Cyril Lignac « Tous en cuisine » ? Réponse avec la liste des ingrédients et ustensiles nécessaires pour réaliser les deux recettes de ce jeudi soir avec au programme, un plat et un dessert.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Tous en cuisine » du mercredi 3 septembre 2020 : ingrédients et ustensiles pour les deux recettes d’aujourd’hui

PLAT : SALADE PIÉMONTAISE

Les ingrédients pour 4 personnes

4 pommes de terre coupées en cubes de 1 à 2 cm

4 œufs

3 cuil. à soupe de mayonnaise maison

2 cuil. à soupe de ketchup

2 tranches de jambon blanc coupées à ½ cm d’épaisseur puis en cubes

2 tomates épépinées et coupées en petits cubes

2 oignons cébette ciselés

6 cornichons coupés en petits cubes

3 cuil. à soupe de persil haché

1 romaine lavée et effeuillée

Sel fin et poivre du moulin



Annonces





Les ustensiles

1 saladier + 1 fouet + 1 maryse + 1 planche + 1 couteau éminceur

1 torchon humide + 1 saladier

DESSERT : TARTE FINE AUX PÊCHES

Les ingrédients pour 4 personnes

4 pêches jaunes coupées en fines lamelles

3 feuilles de brick

50g + 25g de beurre fondu

80g de tapioca

2 cuil. à soupe de miel un peu fondu

50g de pistaches toastées et concassées

Les ustensiles

1 cercle ou plat à tarte + 1 pinceau + 1 cuillère à soupe

Maintenant que vous avez la liste de tout ce qu’il vous faut, rendez-vous dès 18h40 sur M6 et 6Play pour obtenir toutes les informations nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

N’oubliez pas également que vous trouverez les recettes sur les compte Facebook et/ou Instragram de Cyril Lignac ou ceux de M6.

Le saviez-vous ?

Inspiré des recettes de l’émission, le livre « Fait maison » est sorti. Il est disponible sur Amazon au prix de 12.90 euros. COMMANDEZ-LE ICI

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.1 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés