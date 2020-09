« Big Little Lies » du 15 septembre 2020 : 3 épisodes ce soir sur TF1 (final saison 1)

5 ( 7 )



« Big Little Lies » du 15 septembre 2020. Suite et fin de la saison 1 de « Big Little Lies ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Attention il s’agit du final de la saison 1.

« Big Little Lies » du 15 septembre 2020 : vos 3 épisodes de ce soir

Un amour brûlant : Bonnie parle à Nathan du projet secret d’Abigail et Jane affronte Renata. Ed et Madeline ont une conversation franche et nécessaire sur le manque de passion dans leur relation.



On obtient ce qu’il nous faut : Celeste tente une action audacieuse. Madeline s’occupe de gérer les conséquences de son passé sur sa vie actuelle. Jane apprend qui est la personne qui a fait du mal à Amabella.

Qu’est-ce qu’elles ont fait ? : Madeline est surprise d’apprendre qu’Abigail ne veut pas aller à l’université. Bonnie fait preuve d’un comportement inquiétant tandis que la mère de Perry arrive à Monterey.

Quand sera diffusée la saison 2 ?

Et la question que vous vous posez tout est : quand la saison 2 sera t-elle diffusée ? Et bien vous n’aurez pas à attendre longtemps puisque TF1 va la diffuser dès la semaine prochaine. Mais attention, la série est reléguée en seconde partie de soirée.

Et oui dès le mardi 22 septembre 2020 c’est à partir de 22h50, soit juste après Good Doctor, que vous découvrirez la suite des aventures de celles que certains considèrent comme étant les nouvelles « Desperate Housewives ».

