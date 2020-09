« Bull » du 11 septembre 2020 : 2 épisodes inédits de la saison 4 ce soir sur M6

4.6 ( 9 )

« Bull » du 11 septembre 2020 Ce vendredi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 4 inédite de « Bull ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 7 et 8 « Docteur la mort » et « La sixième balle ».



A suivre dès 21h05 mais également en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



« Bull » du 11 septembre 2020 : vos deux épisodes inédits de la saison 4

Voici le résumé de vos deux épisodes inédits…

Saison 4 – épisode 7 : Docteur la mort

Bull s’occupe de la défense d’un adolescent qui a tué par accident le médecin à qui il reprochait la mort de sa mère.



Saison 4 – épisode 8 : La sixième balle

Bull défend un vieil ami de fac, Eric Crawford. Ce dernier est accusé d’homicide par négligence après la mort de son fils aîné, tué par son cadet avec une arme de poing.

Notez que ces deux épisodes inédits de la saison 4 seront suivis de 5 épisodes en rediffusion à partir de 22h45.

Et demain ne ratez pas le retour de « The Rookie »

Et demain, samedi 12 septembre 2020, ne ratez pas le retour de « The Rookie » toujours sur M6. Le célèbre flic de Los Angeles revient pour une 2ème saison inédite.

Quand Nolan tombe sur son ex, il devient vite… déstabilisé 😅

📺 #TheRookie, nouvelle saison, samedi à 21.05 pic.twitter.com/2KpHvmOElH — M6 (@M6) September 7, 2020

« Bull » c’est ce soir et « The Rookie : le flic de Los Angeles » c’est demain. De bien belles soirées à venir sur M6 et 6Play.

