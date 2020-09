« Bull » du 25 septembre 2020 : 2 épisodes inédits de la saison 4 ce soir sur M6 (VIDEO)

3.7 ( 3 )



« Bull » du 25 septembre 2020 Ce vendredi soir à la télé, M6 continue la diffusion de la saison 4 inédite de la série télé « Bull ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 11 et 12 « Plus jamais ça » et « Le prix de la gloire ».



A suivre dès 21h05 mais également en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



« Bull » du 18 septembre 2020 : vos deux épisodes inédits de la saison 4

Voici le résumé de vos deux épisodes inédits…

Saison 4 – épisode 11 : Plus jamais ça

Bull vient en aide à l’ami de Marissa, Stephen, qui poursuit en justice un homme d’affaires philanthrope pour abus sexuels quand il était enfant.



Saison 4 – épisode 12 : Le prix de la gloire

Reggie, un ami de Chunk, lui demande d’aider les parents d’un étudiant boursier mort pendant un entraînement très intense, en poursuivant l’école et l’entraîneur.

Bull du 25 septembre, extrait vidéo

« Je vais bientôt être père » 👶

Changement de vie imminente pour #Bull

📺 Ce soir à 21.05 pic.twitter.com/mbKzOSSDNG — M6 (@M6) September 25, 2020

Notez que ces deux épisodes inédits de la saison 4 seront suivis de 5 épisodes en rediffusion à partir de 22h45.

