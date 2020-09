Plus belle la vie : ce soir, le retour d’Emma (résumé + vidéo de l’épisode 4104 PBLV du 10 septembre 2020)

4.6 ( 12 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4104 du jeudi 10 septembre 2020 – C’est un personnage phare qui fait son grand retour au Mistral ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Il s’agit d’Emma, qui après plusieurs mois passés loin de Marseille, revient et reprend son poste chez GTS avec un César un peu tendu…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4104

La police débarque chez Laetitia pour la soumettre à un test ADN. Eric et Revel poussent Laetitia à avouer que Melmont a détruit sa vie et que donc, à bout, elle l’a tué. Mais cette dernière clame son innocence. A la grande surprise d’Abdel, Ariane vient lui demander de vendre la villa que lui a offerte Melmont et de redistribuer les gains entre toutes les victimes du psy. Les résultats de l’ADN retrouvé sur l’arme sont arrivés.

Helena commence à dégouter César qui est pris à son propre piège. Emma fait remarquer à César qu’il en pince pour Barbara. Cette dernière est convoquée au commissariat, Helena est accusée de fraude fiscale et de conflit d’intérêts, et c’est Barbara la mieux placée pour infiltrer les Horn…



Annonces





Blanche, convaincue par Noé, finie par rejoindre Samia et Claire à la préparation du show. Le direct commence, les filles sont concentrées, les retours des internautes sont positifs. Derrière l’ordinateur, Noé et Franck sont admiratifs.

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4104 du 10 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés