« Tous en cuisine » du jeudi 10 septembre 2020 : liste des ingrédients pour les recettes de Cyril Lignac ce soir avec Monsieur Poulpe en invité !

« Tous en cuisine » du jeudi 10 septembre 2020. Comme chaque soir de la semaine, rendez-vous aujourd’hui dès 18h40 sur M6 et/ou sur 6play pour un numéro inédit de l’émission « Tous en cuisine », en direct avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony.



Et comme chaque jour nous vous proposons de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour réaliser les deux recettes du jour : SOUPE DE TOMATES ET VERMICELLES et TIAN DE LÉGUMES.

« Tous en cuisine » du jeudi 10 septembre 2020 : liste des ingrédients pour les recettes de ce soir

SOUPE DE TOMATES ET VERMICELLES

Les ingrédients pour 4 personnes



1 kg de tomates cœur de bœuf

1 gros oignon épluché et émincé

20g de beurre

50g de vermicelles cheveux d’ange

Gros sel et sel fin

Poivre du moulin

Les ustensiles

1 saladier + 1 spatule + 1 couteau d’office

1 poche sans douille + 1 plat pouvant aller au four + 1 cuillère à soupe

TIAN DE LÉGUMES

Les ingrédients pour 4 personnes

300g de tomates concassées

1 oignon épluché et ciselé

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

2 aubergines chinoises (longues) coupées en rondelles de 3mm

2 courgettes longues coupées en rondelles de 3 mm

2 courgettes jaunes longues coupées en rondelles de 3 mm

Huile d’olive

Feuilles de thym et feuilles de basilic

Sel fin et fleur de sel et poivre du moulin

Les ustensiles

1 saladier + 1 spatule + 1 couteau d’office

1 poche sans douille + 1 plat pouvant aller au four + 1 cuillère à soupe

Et pour connaître le déroulé des recettes et toutes les instructions de Cyril Lignac vous permettant à coup sûr de les réussir, rendez-vous M6 et/ou sur 6Play dès 18h40. Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Et l’invité du jour est…

Et comme chaque soir un invité. Après Mercotte hier, c’est Monsieur Poulpe qui tentera de reproduire les recettes de notre chef.

#TousEnCuisine Ce soir à 18.40, @cyril_lignac reçoit Monsieur Poulpe ! Au menu :

🍅 Soupe de tomates et vermicelles

🧅 Tian de légumes pic.twitter.com/6AJmDX2lHb — M6 (@M6) September 10, 2020

