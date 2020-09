Plus belle la vie : ce soir, Roland prêt à tout dire (résumé + vidéo de l’épisode 4116 PBLV du 28 septembre 2020)

5 ( 7 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4116 du lundi 28 septembre 2020 – Roland est enfin prêt à dire la vérité ce soir dans votre épisode inédit de la série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, une nouvelle semaine débute et Roland n’en peut plus de mentir à ses proches… Il avoue à Sophie qu’il veut tout dire !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4116

Sophie parvient à convaincre Roland de ne pas révéler son secret. A bout, Thomas vient porter plainte contre ses squatteurs même si Eric le prévient : la procédure est longue et couteuse. Thomas arrive tout de même avec un huissier pour constater le délit de violation de domicile. De son côté, Kilian tend un piège à Noé en envoyant Lola à sa place au skate park. Malheureusement pour Lola, Noé se braque et lui demande de ne pas se faire de film…

Samia a mis en place une stratégie et a invité tout le commissariat à son mariage. Boher se sert de Kevin en le récupérant pour son évènement en précisant qu’il n’est pas invité à celui de Samia. C’est elle qui aura le dernier mot en mettant son ex KO face à tous les policiers…



Yvonne a saboté plein de choses à la coloc, et André revient pour réparer. De son côté, Mouss propose à Mila un entrainement pour qu’elle retrouve la forme…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4116 du 28 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

