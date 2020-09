Plus belle la vie : ce soir, Samia et Jean-Paul parlent mariages (résumé + vidéo de l’épisode 4113 PBLV du 23 septembre 2020)

4.7 ( 20 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4113 du mercredi 23 septembre 2020 – Samia et Jean-Paul se retrouvent ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Et on peut dire que les tensions sont bien présentes alors qu’ils parlent de leurs mariages respectifs pour lesquels ils ont choisi la même date…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4113

Thomas ne comprend pas Roland, et ce dernier n’exprime aucun regret. Claire vient plaider la cause de Sabrina auprès de Sophie, touchée. En plus des récents évènements avec Stan, Sabrina est déprimée et n’est pas prête à revenir au Mistral, même si Thomas le lui demande. Blanche veut protéger Franck et ne voit pas d’un bon œil sa relation avec Sophie. Cette dernière est mal à l’aise d’avoir semé la zizanie au Mistral…

César est désormais impliqué dans l’infiltration de Barbara et se demande s’il a raison de lui faire confiance. Pendant qu’il est plongé dans les dossiers avec Barbara, une attirance nait entre eux. César autorise Barbara a montrer tous les documents à Revel, en espérant que ca n’entache pas la réputation de GTS…



Irina a de vraies raisons de vouloir que le Pope Zorkaf les marie. Boher s’aperçoit à qui il affaire…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4113 du 23 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

