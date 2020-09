Plus belle la vie : ce soir, Sophie refuse de partir (résumé + vidéo de l’épisode 4117 PBLV du 29 septembre 2020)

5 ( 7 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4117 du mardi 29 septembre 2020 – Sophie refuse de quitter l’appartement de Thomas ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors que Roland lui annonce qu’il lui a trouvé un super appart en dehors du Mistral, Sophie refuse et lui annonce que même si Thomas porte plainte, elle restera !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4117

Lola est à l’hôpital, Riva conseille à Sophie de la faire suivre par un thérapeute. La jeune fille a besoin de stabilité. Roland comprend que Sophie a trouvé Franck comme protecteur. Blanche, qui est en désaccord avec Franck, lui demande de penser à Noé et à son bien-être. L’amour de Lola pour Noé est démesuré, désormais elle ne veut plus quitter Marseille pour rester près de lui. Sophie demande à Roland de rester dans l’appartement de Thomas pour l’équilibre de ses enfants…

Léo a commandé un verre d’alcool. Barbara est maintenant obligée de lui dire qu’elle est en infiltration dans l’espoir que Revel retire sa suspension. César est inquiet car il risque gros sur le projet Massalia 2024, mais il est d’accord pour tout révéler à Revel, par amour pour Barbara…



Boher se fait malgré lui à l’idée d’un petit mariage et signe un chèque d’acompte à la gérante du domaine. Samia qui a eu vent par Abdel du lieu du mariage de Boher, rencontre la gérante et fait tout réserver le domaine en entier…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4117 du 29 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

