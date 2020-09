The Voice Kids 2020 : les premières images de la demi-finale (VIDEO)

5 ( 3 )



C’est samedi qu’aura lieu la demi-finale de The Voice Kids 2020 et et elle s’annonce exceptionnelle. Jenifer, Soprano, Kendji Girac et Patrick Fiori, accompagnés de leurs 16 talents et des musiciens, vous ont préparé une demi-finale d’anthologie dont on vous propose dès maintenant de découvrir un extrait en vidéo.



Pour cette soirée intense, pleine d’émotions et surtout de suspense, les 4 coachs vont devoir désigner leurs 2 finalistes, ceux qui chanteront lors de la grande finale en direct.



Les règles de la soirée sont très simples : suite à l’étape des Battles avec des mentors 5 étoiles, sur les 4 talents de leur équipe respective, les coachs ne pourront en qualifier que deux pour la finale. Et pour les convaincre, les jeunes artistes vont chacun leur tour interpréter un titre de leur choix, une chanson qui les aidera à atteindre le sommet de la compétition.

Les choix s’annoncent difficiles et compliqués pour les coachs qui n’auront pas le droit à l’erreur.



Quels talents gagneront leur ticket pour la grande finale ? Qui de Kendji Girac, Jenifer, Soprano ou Patrick Fiori aura la meilleure équipe pour la finale ? Qui remportera le trophée de The Voice Kids 2020 ?

Rendez-vous ce samedi 3 octobre à 21h05 sur TF1.

VIDEO The Voice Kids extrait de la demi-finale

