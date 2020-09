« Tous en cuisine » du mercredi 2 septembre 2020 : les recettes et ingrédients nécessaires pour les recettes de ce soir avec Cyril Lignac

4.6 ( 9 )

« Tous en cuisine » du mercredi 2 septembre 2020. Il est temps de vous préparer pour un nouveau numéro de « Tous en cuisine ». En ce mercredi soir Cyril Lignac et Jérôme Anthony vont nous proposer une entrée et un plat. Alors préparez tout ce qu’il vous faut pour pouvoir réaliser ces deux recettes.



« Tous en cuisine » du mercredi 2 septembre 2020 : ingrédients, ustensiles pour les deux recettes d’aujourd’hui

ENTRÉE: FIGUES EN SALADE, BURRATA ET SÉSAME

Les ingrédients pour 4 personnes

12 figues lavées

12 grains de raisins lavés coupés en quartiers

200g de stracciatella (cœur de burrata)

ou burrata ou mozzarella

Quelques feuilles de menthe

Quelques graines de sésame

Fleur de sel et poivre du moulin

Pour la vinaigrette au sésame :

1 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc

3 cuil. à soupe d’huile de sésame grillée



Les ustensiles

1 sauteuse + 1 spatule ou fouet + 1 cuillère

1 plat pouvant aller au four

POULET GRILLÉ AUX ÉPICES, MAÏS COCO CITRON

Les ingrédients pour 4 personnes

Pour le poulet grillé :

4 blancs de poulet coupés en aiguillettes

2 cuil. à soupe de sauce soja

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 cuil. à soupe de miel

1 gousse d’ail hachée

½ cuil. à café de thym séché

½ cuil. à café de cannelle en poudre

½ cuil. à café de muscade en poudre

Pour le maïs :

180 à 200g de maïs cuit

1 oignon cébette ou ½ oignon ciselé

½ cuil. à café de gingembre et ail râpés

100g de mayonnaise maison

1 pincée de cumin en poudre

1 pincée de paprika fumé

1 pincée de cannelle

1 citron vert

100g de noix de coco râpée et toastée

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

2 plats + 1 poêle + 1 pince

1 saladier + 1 fouet + 1 microplane

Maintenant que vous avez la liste de tout ce qu’il vous faut, rendez-vous dès 18h40 sur M6 et 6Play pour obtenir toutes les informations nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

N’oubliez pas également que vous trouverez les recettes sur les compte Facebook et/ou Instragram de Cyril Lignac ou ceux de M6.

Le saviez-vous ?

Inspiré des recettes de l’émission, le livre « Fait maison » est sorti. Il est disponible sur Amazon au prix de 12.90 euros. COMMANDEZ-LE ICI

